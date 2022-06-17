Окупанти вимагають у командування повернути їх додому, бо в ротах залишилося по 10-15 людей, - перехоплення розвідки

"Немає ні саперів, ні екіпажів. Немає керівників. Ми вже морально так вбиті…".

Російські окупанти вимагають від своїх командирів повернути їх додому, бо немає достатньо живої сили для продовження війни.

Перехоплену розмову загарбників такого змісту оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Справи взагалі сумні тут. Інженери, які приїхали – 6 людей, їх одразу тут в піхоту віддали. І вони сьогодні пішли розмовляти, всі у відмову. Вони готові сісти, перервати контракт. Їм все пох… (індиферентно). Від нас тут залишилось кілька людей, вони також всі завтра-післязавтра поїдуть. У військову поліцію, прокуратуру, вони всі звільняються", - розповів один рашист.

Він додав, що на розмову в їхню бригаду прийшов замполіт, щоб переконати рашистів у необхідності продовжувати воювати.

"Всі ви в піхоту йдете. Ми тут всі зал… (вперлись) дружньо "та пішли ви нах…" (геть). Флесов психанув, ледь цьому замполіту бригади є… (обличчя) не розбив. Той від нього тікав. Просто вирішили всіх нас в піхоту. Немає людей. В ротах залишилось по 10-15 людей. Безвихідна ситуація. У них в штабі данні висять – укомплектованість нашої бригади 87%. Нас тут навіть 10% не набереться. Навіть якщо ви зараз командирами взводів приїдете, вам ні з ким працювати. Немає ні саперів, ні екіпажів. Немає керівників. Ми вже морально так вбиті… Мені вчора так мультануло, я думаю, зараз ці замполіти хоч раз ще прийдуть, я їх тут тварюк розстріляю. Нерви здають. У мене в голові не тримається: чому не виведуть нас? Від БТГр нічого не залишилось. По 10-15 людей. Від нашої роти тут на передку 7-8 людей", - поскаржився загарбник.

Нагадаємо, нині очільник Луганщини повідомив, що кожного дня в область привозять по 30 КамАЗів російських окупантів. При цьому трупів загиблих не забирають.

Напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що в російській армії почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі в бойових діях на території України.