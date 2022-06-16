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У росармії - масові звільнення військових через їхню відмову воювати в Україні, - Генштаб

Це ускладнює загарбникам швидко провести посилання і заміну підрозділів, які зазнали втрат.

У росармії - масові звільнення військових через їхню відмову воювати в Україні, - Генштаб
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

В російській армії почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

В результаті це ускладнює окупантам можливість швидко провести посилення і заміну підрозділів, які втратили боєздатність. А значні втрати рашистів у техніці й живій силі руйнують плани ворожого командування щодо швидкого просування вглиб території України, підкреслили в Генштабі.

За даними командування, станом на 18.00 16 червня ситуація на напрямках фронту така:

  • на Волинському та Поліському триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі. Упродовж 14-16 червня тут провели командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення.
  • на Сіверському росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Також завдали авіаудару вертольотами Ка-52 неподалік Глухова (Сумщина).
  • на Слобожанському загарбники ведуть бойові дії, щоб стримати українські Сили оборони від подальшого просування в бік державного кордону.
  • на Харківському росіяни застосовували ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.
  • на Слов’янському було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Українські захисники відбили ворожий штурм в напрямку Долини, в результаті окупаційні підрозділи відійшли.
  • на Донецькому росіяни не припиняють вогневе ураження позицій українських військ вздовж лінії зіткнення. Продовжують зосереджувати основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.
  • на Лиманському - без активних активних наступальних дій. Загарбники обстріляли із ствольної артилерії район Стародубівки.
  • на Сєвєродонецькому росіяни застосували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Також завдали авіаційного удару по Лоскутівці.
  • на Бахмутському окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Також завдали авіаудару вертольотами Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. А українські захисники вкотре успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники намагалися вести штурмові дії, щоб не допустити перекидання наших військ на інші напрямки. Росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню населені пункти Мар’їнку, Новомихайлівку, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.
  • на Південнобузькому рашисти застосували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.

В Генштабі ЗСУ також повідомили, що росіяни підтримують у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу "Калібр".

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