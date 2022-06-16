У росармії - масові звільнення військових через їхню відмову воювати в Україні, - Генштаб

Це ускладнює загарбникам швидко провести посилання і заміну підрозділів, які зазнали втрат.

В російській армії почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

В результаті це ускладнює окупантам можливість швидко провести посилення і заміну підрозділів, які втратили боєздатність. А значні втрати рашистів у техніці й живій силі руйнують плани ворожого командування щодо швидкого просування вглиб території України, підкреслили в Генштабі.

За даними командування, станом на 18.00 16 червня ситуація на напрямках фронту така:

на Волинському та Поліському триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі. Упродовж 14-16 червня тут провели командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення.

та триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі. Упродовж 14-16 червня тут провели командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення. на Сіверському росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Також завдали авіаудару вертольотами Ка-52 неподалік Глухова (Сумщина).

росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Також завдали авіаудару вертольотами Ка-52 неподалік Глухова (Сумщина). на Слобожанському загарбники ведуть бойові дії, щоб стримати українські Сили оборони від подальшого просування в бік державного кордону.

загарбники ведуть бойові дії, щоб стримати українські Сили оборони від подальшого просування в бік державного кордону. на Харківському росіяни застосовували ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.

росіяни застосовували ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже. на Слов’янському було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Українські захисники відбили ворожий штурм в напрямку Долини, в результаті окупаційні підрозділи відійшли.

було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Українські захисники відбили ворожий штурм в напрямку Долини, в результаті окупаційні підрозділи відійшли. на Донецькому росіяни не припиняють вогневе ураження позицій українських військ вздовж лінії зіткнення. Продовжують зосереджувати основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

росіяни не припиняють вогневе ураження позицій українських військ вздовж лінії зіткнення. Продовжують зосереджувати основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках. на Лиманському - без активних активних наступальних дій. Загарбники обстріляли із ствольної артилерії район Стародубівки.

- без активних активних наступальних дій. Загарбники обстріляли із ствольної артилерії район Стародубівки. на Сєвєродонецькому росіяни застосували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Також завдали авіаційного удару по Лоскутівці.

росіяни застосували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Також завдали авіаційного удару по Лоскутівці. на Бахмутському окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Також завдали авіаудару вертольотами Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. А українські захисники вкотре успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.

окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Також завдали авіаудару вертольотами Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. А українські захисники вкотре успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового. на Авдіївському , Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники намагалися вести штурмові дії, щоб не допустити перекидання наших військ на інші напрямки. Росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню населені пункти Мар’їнку, Новомихайлівку, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.

, , та загарбники намагалися вести штурмові дії, щоб не допустити перекидання наших військ на інші напрямки. Росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню населені пункти Мар’їнку, Новомихайлівку, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне. на Південнобузькому рашисти застосували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.

В Генштабі ЗСУ також повідомили, що росіяни підтримують у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу "Калібр".