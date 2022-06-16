У росармії - масові звільнення військових через їхню відмову воювати в Україні, - Генштаб

В російській армії почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
В результаті це ускладнює окупантам можливість швидко провести посилення і заміну підрозділів, які втратили боєздатність. А значні втрати рашистів у техніці й живій силі руйнують плани ворожого командування щодо швидкого просування вглиб території України, підкреслили в Генштабі.
За даними командування, станом на 18.00 16 червня ситуація на напрямках фронту така:
- на Волинському та Поліському триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі. Упродовж 14-16 червня тут провели командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення.
- на Сіверському росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Також завдали авіаудару вертольотами Ка-52 неподалік Глухова (Сумщина).
- на Слобожанському загарбники ведуть бойові дії, щоб стримати українські Сили оборони від подальшого просування в бік державного кордону.
- на Харківському росіяни застосовували ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.
- на Слов’янському було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Українські захисники відбили ворожий штурм в напрямку Долини, в результаті окупаційні підрозділи відійшли.
- на Донецькому росіяни не припиняють вогневе ураження позицій українських військ вздовж лінії зіткнення. Продовжують зосереджувати основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.
- на Лиманському - без активних активних наступальних дій. Загарбники обстріляли із ствольної артилерії район Стародубівки.
- на Сєвєродонецькому росіяни застосували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Також завдали авіаційного удару по Лоскутівці.
- на Бахмутському окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Також завдали авіаудару вертольотами Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. А українські захисники вкотре успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники намагалися вести штурмові дії, щоб не допустити перекидання наших військ на інші напрямки. Росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню населені пункти Мар’їнку, Новомихайлівку, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.
- на Південнобузькому рашисти застосували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.
В Генштабі ЗСУ також повідомили, що росіяни підтримують у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу "Калібр".