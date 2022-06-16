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Наразі загрози нового наступу Росії на Київ немає, - Громов

У Генштабі при цьому не виключають, що ворог у будь-який момент може змінити тактику.

Наразі загрози нового наступу Росії на Київ немає, - Громов
заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов
Фото: Анна Стешенко

Наразі загрози нового наступу російських військ на Київ немає. Але не виключається, що у випадку прийняття політичного рішення, РФ може створити угруповання для наступу по додатковим напрямках, ключаючи наступ на столицю України. Але для цього потрібні умови та час.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент LB.ua.

"На даний час з боку противника на Київському напрямку ознак створення наступальних угруповань - не виявлено. На даний час противник залучив майже усі свої сухопутні війська до збройної агресії проти нашої держави", - зазначив він.

Водночас Громов не виключив, що ворог у будь-який момент може змінити тактику.

"Але не виключається і те, що у випадку прийняття відповідного політичного рішення його збройні сили будуть поповненні. Також буде проведена мобілізація. Прихована або відкрита мобілізація. За цих умов ми не виключаємо, що противник може створити відповідні військові частини, провести бойове залагодження, створити угруповання для наступу в інших напрямках. У тому числі наступу на Київ. Для цього потрібні умови, потрібен час", - попередив він.

Нагадаємо, Київщина була звільнена від окупантів 2 квітня. В Міноборони зазначали, що хоча загрози новго наступу зараз немає, але військове керівництво розробило план оборони на випадок повторного наступу ворога на Київ.

Захопити столицю України росіяни планували "за кдва-три дні". Йдучи на Київ, вони навіть везли зі собою парадну форму з начепленими медалями.

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