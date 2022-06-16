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​Росія залучила до війни проти України близько 330 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ

Зокрема, залучено бойові армійські системи, нацгвардія, а також приватні військові компанії.

​Росія залучила до війни проти України близько 330 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ
Фото: gur.gov.ua

Російська Федерація залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тис. осіб.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України Росією залучено близько 330 тис. осіб, із них чисельність угруповань збройних сил РФ на напрямках налічує до 150 тис. військовослужбовців, які сформовані з батальйонно-тактичних груп та інших формувань, при цьому з урахуванням повітряного та морського компонента угруповання військ агресора налічує до 220 тис. військовослужбовців", - сказав Громов на брифінгу.

За його словами, крім цього, залучено військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву противника чисельністю понад 80 тис. осіб, бойові армійські системи - до 7 тис. осіб, федеральну службу військ національної гвардії - до 18 тис. осіб, а також приватні військові компанії - до 8 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше в Міноборони також повідомили, що Росія активізувала завезення родин військовослужбовців до захоплених українських міст. Зокрема, до Херсону.

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