Ворог знову обстріляв Сумщину з ракетної артилерії

Сьогодні, близько 13 години, реактивна артилерія росіян знову вдарила по Сумщині.
Про це повідомила ДПСУ на своєму офіційному Telegram-каналі.
З боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарський об’єкт", - повідомляє Держприкордонслужба.
Інформація про жертви і руйнування уточнюється.
Нагадаємо, ворог посилив обстріли Сумщини і вдарив з "ураганів" по житлових кварталах Миколаєва.
Раніше мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті.
LB.ua також повідомляло про повне звільнення території Сумської області від окупантів.