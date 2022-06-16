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Ворог знову обстріляв Сумщину з ракетної артилерії

Вогонь відкривався із території РФ.

Ворог знову обстріляв Сумщину з ракетної артилерії
Обстріли реактивною артилерією
Фото: ДПСУ

Сьогодні, близько 13 години, реактивна артилерія росіян знову вдарила по Сумщині.

Про це повідомила ДПСУ на своєму офіційному Telegram-каналі.

З боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарський об’єкт", - повідомляє Держприкордонслужба.

Інформація про жертви і руйнування уточнюється.

Нагадаємо, ворог посилив обстріли Сумщини і вдарив з "ураганів" по житлових кварталах Миколаєва.

Раніше мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті.

LB.ua також повідомляло про повне звільнення території Сумської області від окупантів.

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