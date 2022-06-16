Литва визнала вивезення українців до Росії депортацією українського народу

Сейм литви звернувся до інших держав із закликом домагатися відповідальності за ці злочини.

Сейм Литви визнав вивезення українців до Росії депортацією українського народу, закликав міжнародне співтовариство вчинити так само і домагатися відповідальності за ці злочини.

Про це повідомляє портал Delfi.

Парламент у четвер 50 голосами "за" ухвалив таку резолюцію, її представили 23 парламентарі з різних фракцій, серед них і представники опозиційних партій - Партії праці та Соціал-демократичної партії. Через конфлікт із правлячою більшістю опозиція не брала участі у голосуванні.

Своєю резолюцією Сейм визнав, що масштабна збройна агресія, що здійснюється збройними силами і політичним і військовим керівництвом Росії, і примусове вивезення населення до Росії або на тимчасово контрольовані Росією території є депортацією українського народу.

"Від агресивної Росії, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового – здійснюються ті самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика і військова агресія, яка може привести окремі країни, а, мабуть, і цілі регіони до можливого голоду чи інших страшних речей", - зазначила одна з ініціаторів проєкту Радвілле Моркунайте-Мікуленене з Консервативної партії Литви.

У резолюції засуджується, що понад 1 мільйон цивільних осіб було вигнано зі своїх будинків і примусово депортовано до Росії або на підконтрольні їй території, щоб знищити українську ідентичність. Наголошується, що серед цих цивільних осіб було депортовано 200 тис. дітей.

Також Сейм звернувся до інших держав із закликом, щоб були притягнуті до кримінальної відповідальності особи, які організовують депортацію українців або причетні до неї, беруть участь у примусовій депортації, скоюють злочини проти людяності, геноцид та інші воєнні злочини.

Нагадаємо, в травні Сейм Литви схвалив резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом, а Росію - державою, яка підтримує та здійснює тероризм.