Російські бізнесмени вивчають досвід Ірану, як жити під санкціями США, - FT

Туреччина та Північний Ірак є популярними маршрутами для обходу санкцій США.

Російські бізнесмени, які відчули на собі вплив західних санкцій їздять до Ірану переймати досвід життя цієї країни під санкціями США. Про це з посиланням на Financial Times пише “Економічна правда”.

За словами місцевого гіда, минулого місяця він привіз до Тегерану 160 росіян, переважно бізнесменів. У типовий місяць до пандемії до країни приїздили не більш як 40 російських туристів.

"Російські бізнесмени раніше відвідували Іран, щоб продавати продукцію, зверхньо дивлячись на іранський бізнес. Але зараз вони прагнуть купувати іранські продукти", - каже співрозмовник FT.

Переважно росіян цікавлять запчастини для важкої техніки та будівельні матеріали, додав він.

Зазначається, що санкції США фактично розірвали зв'язки Ірану із світовою фінансовою системою. Попри це в країні продаються смартфони Apple, можна придбати товари від провідних західних компаній, таких як Philips і Bosch.

“Незрозуміло, як саме вони потрапляють до Ірану - деякі можуть бути ввезені контрабандою, деякі привезені окремими людьми з-за кордону - бізнесмени вважають, що Туреччина та Північний Ірак є популярними маршрутами для обходу санкцій США", - йдеться у статті.

"Росіяни значно відстають від іранців щодо зв’язків і доступу до світових чорних ринків, щоб купувати запчастини та товари європейського та американського виробництва", - каже джерело видання.

Через американські санкції Іран переживає високу інфляцію та високий рівень бідності, але здатність іранського бізнесу налагодити експорт та імпорт в обхід санкцій допомогла знизити вплив обмежень, пише FT.

Влада Ірану бачить нові можливості у відносинах з Росією в умовах санкцій проти неї. Зокрема, Іран уже отримує вигоду від світових цін на нафту, що виросли, резюмує газета.

Нагадаємо, за даними Пентагону, вплив санкцій США, союзників і партнерів проти Росії тільки починається. За рік санкції знищать останні 15 років економічного зростання в Росії.