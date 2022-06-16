Шольц, Макрон і Драгі прибули до України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еманнуель Макрон та премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі сьогодні прибули до Києва. Спершу фотографію трьох європейських лідерів із потяга оприлюднило італійське видання La Republicca, згодом прибуття підтвердив очільник правління Укрзалізниці Олександр Камишин.

"Буде донесено послання міцної солідарності", – повідомило журналістам джерело в італійському уряді.

В пресслужбі Укрзалізниці додали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зичили вдалого ранку з українського дипломатичного поїзда.

"А для нас він буде добрим, якщо трійка європейських лідерів так само злагоджено підтримає правильний висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС", – наголосили в компанії.

Фото: залізні зміни Драгі, Макрон, Шольц

Візит Шольца, Драгі і Макрона офіційно не підтверджувався, хоча ЗМІ писали про підготовку поїздки ще з минулого тижня. Жоден з цих лідерів не був в Україні від початку повномасштабного вторгнення російської армії.

Візит відбувається напередодні засідання Єврокомісії, яка має ухвалити рекомендацію, чи надавати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Шольц говорив, що приїде тоді, коли зʼявляться речі, що необхідно обговорювати "на місці". Він заявляв, що не буде їхати задля протокольної "фотосесії". Президент України на це відповів: "Ми теж не хочемо, щоб він просто приїхав на фотосесію. Можливо, він має на увазі, що ми сподіваємось на військову підтримку України з боку Німеччини. Я думаю, він має на увазі це. Більше того, я очікую, що він особисто підтримає нас і що він особисто впевнений, що Україна зможе вступити до ЄС і що статус кандидата буде надано Україні вже в червні".

Макрон, після свого відомого вислову про "не принижувати Росію", вчора під час виступу на базі НАТО в Румунії зробив свою риторику щодо РФ жорсткішою і наголосив, що треба зробити все для перемоги українців.