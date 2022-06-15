Француз на службі російської пропаганди, або новий «диспетчер Карлос»

Колишній французький військовий Адріен Боке поширював фейки про “воєнні злочини” українських військових. Після довгого інтерв'ю на популярній в ультраправих колах радіостанції, Боке побував на двох центральних телеканалах (BFM TV і LCI), де слово у слово повторив мантри російської пропаганди про “злочини неонацистського полку Азов” та “постановочні кадри у Бучі”. Не дивно, що обличчя Боке облетіло російські телеканали, а його слова процитували у заявах російського МЗС. Ба більше, наразі росіяни роздають в ООН буклети з «розслідуваннями» француза.

Фото: скрин відео

“Постановка” у Бучі і “неонацисти скрізь”

В своїх інтерв’ю Адріен Боке розповідає, що в Україну поїхав “як волонтер”, аби “допомагати дітям, жінкам, біженцям”, і вже на місці став свідком “жахливих злочинів неонацистів з полку Азов”, яких певний час буцімто супроводжував, зокрема в Бучі. “Я попросив українських військових дозволити мені надати медичну допомогу пораненому російському солдату, який лежав на узбіччі у калюжі власної крові, а вони відмовили мені у цьому і пристрелили його. (...) Іншим вони просто-напросто прострелювали коліна”, – красномовно описує Боке. За його словами, українські військові у Бучі звозили трупи для “постановки”.

Не підкріплені жодними матеріальними доказами, окрім кількох світлин зі Львова і однієї світлини у фотошопі (про це нижче), свідчення Боке викликали чимало скептицизму і запитань з боку журналістів у студії, однак свій ефірний час колишній військовий таки отримав. “Ми не мали можливості перевірити, в ефірі все відбувається настільки швидко”, – спробував виправдатися у Libération один з телеведучих, що ставив Боке запитання.

“Росія прагне знищити неонацистські угруповання (...), а це реальність, кажу вам, вони там всюди” (...), мене шокує те, що Європа дає цим неонацистам зброю”, – підводить риску Боке під своїм пропагандистським монологом. Якщо на телеефіри його більше не запрошували, то відеозапис виступу Боке на Sud Radio зібрав понад мільйон переглядів на YouTube.

Фото: Youtube

Вигадана місія і вигадані злочини

Відділ фактчекінгу Libération ретельно проаналізував усі інтерв’ю Боке, провів журналістське розслідування і на поверхню спливло багато цікавого. “Військовий-волонтер” заявив, що провів в Україні 16 днів, однак журналісти змогли отримати від українських прикордонників підтвердження того, що в період з 5 по 20 квітня Боке п’ять разів в’їхав і залишив територію України, не перебуваючи там жодного разу більше 72 годин.

Всі світлини Боке з України – зі Львова. Там він зустрівся з представниками благодійного фонду “Шпиталь Шептицького”, щоправда, за словами директора фонду Андрія Логіна, Боке вони бачили лише два рази, той дійсно привіз гуманітарку, але тісно з фондом не співпрацював.

Фото: скрин відео

Фото: скрин відео

До розслідування підключилася і команда фактчекінгу французького державного телебачення. Розмиту світлину, на якій Боке буцімто стоїть коло знаку межі міста Київ у Бучі, вдалося геолокалізувати – зроблена вона за 570 кілометрів від столиці: “після годин пошуків на Гугл-картах маршрутів від пункту Шегині до Львова, ми знайшли це місте”, – пояснили журналісти-фактчекери. Той факт, що табличку “Київ” було додано, журналістам вдалося довести завдяки комп’ютерній програмі, яка помічає графічні аномалії на світлинах.

Словом, доказів, що Боке встигнув з’їздити зі Львова у Бучу і назад в один зі своїх 72-годинних візитів до України немає. Підтвердження того, що він провів час з полком “Азов” або з будь-якою іншою групою військових, теж немає. І, найважливіше, – у період з 5 по 20 квітня, коли пропагандист був в Україні, бої в Бучі вже припинилися, тому він аж ніяк не міг стати свідком тих подій, свідком яких він нібито був. Замовлення з Кремля або бажання створити “шок контент”? Відповіді на це запитання французькі журналісти наразі не мають. Однак, вже знають, що це далеко не перша брехня Боке.

Військове минуле – теж фейк

Через кілька тижнів після розслідування фейків Боке про Україну, на Libération вийшов новий матеріал, цього разу присвячений військовій кар’єрі пропагандиста. Про неї він теж багато у чому збрехав.

Фото: liberation.fr

У всіх інтерв’ю Боке представляють як командира стрілецького взводу. Журналісти подали офіційний запит до французьких збройних сил і таким чином дізналися, що насправді Боке отримав травму під час навчання на командира і ніколи на цій посаді не працював. Натомість пробув у складі авіаційної ескадрильї з 2009 по 2010 роки, знову залишив армію, повернувся ще на рік у 2012-му і пішов на лікарняний на три роки.

Колеги запам’ятали його як страшенно балакучого і… брехливого. “В їдальні він розповідав, що працював інструктором стрільби для офіцерів, а потім ми дізнались, що іншим він казав, що працює у розвідці”, – згадують військові, що працювали з Боке.

Фейковими світлинами Боке відзначився і до України. Він розповідав про свій героїзм у закордонній місії, коли буцімто став свідком падіння винищувача і, ризикуючи власним життям, надав допомогу пілоту. В одному з інтерв’ю Боке навіть показали світлину, на якій він стоїть коло розтрощеного винищувача. Завдяки ідентифікаційному номеру моделі журналісти дізналися, що йдеться про винищувач, який розбився у Франції. Сам Боке, насправді, ніколи не був у військовій місії за кордоном. Так само як і не був у Бучі.

Вочевидь, ми маємо справу з новим “диспетчером Карлосом» (іспанський пройдисвіт, який отримав гроші від російських спецслужб за те, що запустив фейк про збиття малайзійського Боїнгу MH-17 над Донбасом українськими силами). Цього разу Росія використала француза. Ця історія з Боке засвідчила, що мало що змінилося за останні вісім років – російська пропаганда так само створює фейки, а європейці все так само вірять брехні з РФ.