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Лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції виступили за "негайний" статус кандидата в ЄС для України

"У будь-якому разі ми підтримуємо статус України приєднання до Європейського Союзу", - сказав Еммануель Макрон.

Лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції виступили за "негайний" статус кандидата в ЄС для України
Фото: Зеленський у Telegram

Лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції зустрілися сьогодні з Президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі вони висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в Євросоюзі для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Німеччина виступає за позитивне рішення на користь України. Це стосується і Республіки Молдова. Україна є частиною європейської родини", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що "у будь-якому разі ми підтримуємо статус України приєднання до Європейського Союзу".

Макрон також додав, що Україна отримає дорожню карту при отриманні статуту кандидата на вступ у ЄС. Також Євросоюз буде враховувати ситуацію на Західних Балканах.

Нагадаємо, нині Президент України Володимир Зеленський провів у Маріїнському палаці офіційну зустріч президента Румунії Клауса Йоганніса, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца і голови уряду Італії Маріо Драгі.

До цього іноземні гості побували в Ірпені, де побачили місця руйнувань, які залишили у місті російські окупанти.

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