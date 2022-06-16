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​Генсек НАТО: "За війну проти України несе відповідальність Росія та Путін, і більше ніхто"

Столтенберг прокоментував слова Франциска про те, що Росію "спровокували".

​Генсек НАТО: "За війну проти України несе відповідальність Росія та Путін, і більше ніхто"
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував нещодавнє висловлювання Папи Римського про те, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну нібито могло бути "спровоковано".

Про це повідомляє LIGA.net.

14 червня Франциск натякнув, що вторгнення в Україну нібито могло бути "спровоковано" розширенням НАТО на схід, що фактично є наративом Кремля. Глава католицької церкви, однак, відкинув, що таким підходом він "виправдовує Путіна".

Столтенберг наголосив, що за війну проти України несе відповідальність Росія та її президент Володимир Путін, і більше ніхто. Він зазначив, що НАТО – це оборонний Альянс, а війна в Україні – "це війна президента Путіна, війна, яку він вирішив розпочати проти незалежної та суверенної нації".

"І що НАТО робить багато років – це підтримує незалежні та суверенні нації в Європі, Україну, через навчання, допомогу, поради та оснащення збройних сил. Це не загроза ні для кого. Не провокація. І ми продовжимо це робити", – запевнив він.

"Отже це Путін і Москва – ось ті, хто відповідає за жорстоку агресію проти незалежної країни", - підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше Франциск звернувся із закликом з нагоди 100 днів від початку широкомасштабної агресії Росії проти України, закликавши до "справжніх переговорів" про припинення вогню.

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