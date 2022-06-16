Уряд США фінансує VPN-сервіси, щоб росіяни могли уникнути цензури в Інтернеті, – Reuters

Попит на такі додатки зріс у Росії після 24 лютого.

Уряд США запусив нове фінансування трьох технологічних компаній, які покликані допомогти росіянам обійти цензуру та отримати доступ до західних ЗМІ. Про це пише Reuters із посиланням на пʼять джерел.

Фінансування зосереджено на трьох компаніях, що створюють віртуальні приватні мережі (VPN – Virtual Privat Networks). Psiphon, nthLink і Latern призначені для підтримки користувачів із Росії, число яких почало збільшуватись на тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну.

VPN допомагає користувачам приховати свої дії та змінити місцезнаходження в Інтернеті, зокрема й щоб обійти географічні обмеження і ухилятися від цензури.

Керівники всіх трьох підтримуваних урядом США VPN та двоє працівників некомерційних організацій, фінансованих Штатами, кажуть, що попит серед росіян значно зріс після 24 лютого.

Фінансування надходить через Агентство США з глобальних медіа і вашингтонський OTF.

Президентка OTF Лора Каннігем заявила, що організація збільшила підтримку VPN, оскільки "російський уряд намагається піддати цензурі те, що їхні громадяни можуть бачити та говорити в Інтернеті, щоб приховати праву та замовчувати іномислення".

Нагадаємо, що російський Роскомнадзор блокує доступ не тільки до західних і українських ЗМІ, а й до своїх російських. Заборони накладають також на соціальні мережі.