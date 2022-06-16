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Тимчасові силоси для українського зерна у Польщі можна збудувати за 3-4 місяці, – уряд країни

Максимальна кількість зерна для перевантаження становить близько 1,5 млн тонн.

Тимчасові силоси для українського зерна у Польщі можна збудувати за 3-4 місяці, – уряд країни
Фото: Скрін з відео

Будівництво у Польщі тимчасових силосів для українського зерна у перспективі може зайняти 3-4 місяці.

Про це віцепрем’єр, міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик написав у соціальній мережі Facebook.

“Дуже цікавою ідеєю є заява президента США Джо Байдена про намір побудувати тимчасові силоси в Польщі поблизу України. Проте поки що це попередня декларація, яка потребує розробки багатьох конкретних рішень”, – зазначив він.

Мова йде, зокрема, про місце розташування, розмір, допоміжну інфраструктуру, джерела фінансування, питання власності тощо.

“На мою думку, зерносховища мають бути там, де закінчуються широкі колії з України. Тоді буде легше перевантажувати зерно і тим самим збільшити вантажопідйомність”, – вважає Ковальчик.

За його словами, максимальна кількість зерна, яку можна перевантажувати в Польщі, становить близько 1,5 млн тонн, тоді як потреби України – близько 5 млн. тонн щомісяця.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зберігання зернових.

Раніше президент США Джо Байден повідомив, що Штати збираються побудувати тимчасові зерносховища на кордоні України, аби допомогти експорту зернових.

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