Військова допомога Україні: гелікоптери - від Словаччини, артилерія - від Канади, Польщі та Нідерландів

За словами глави Пентагону, Німеччина вирішила передати три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

Україна отримає військову допомогу не лише від США, а й інших країн.

Про це повідомив нині глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Словаччина передасть Україні бойові гелікоптери серії "Мі" та ракетні боєприпаси.

"Ми також обговорили важливі нові пожертвування артилерії з багатьох країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди. Це ключові інвестиції та можливості України для ведення вогню на великій відстані, і вони будуть вирішальними для зусиль України відбити наступ Росії на Донбасі", - сказав Остін.

Він також додав, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден підтвердив надання Україні пакету військової допомоги в розмірі мільярд доларів та розповів, що до нього входить.