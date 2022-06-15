Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
ГоловнаСвіт

Військова допомога Україні: гелікоптери - від Словаччини, артилерія - від Канади, Польщі та Нідерландів

За словами глави Пентагону, Німеччина вирішила передати три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

Військова допомога Україні: гелікоптери - від Словаччини, артилерія - від Канади, Польщі та Нідерландів
Фото: Вікіпедія

Україна отримає військову допомогу не лише від США, а й інших країн.

Про це повідомив нині глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Словаччина передасть Україні бойові гелікоптери серії "Мі" та ракетні боєприпаси.

"Ми також обговорили важливі нові пожертвування артилерії з багатьох країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди. Це ключові інвестиції та можливості України для ведення вогню на великій відстані, і вони будуть вирішальними для зусиль України відбити наступ Росії на Донбасі", - сказав Остін.

Він також додав, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден підтвердив надання Україні пакету військової допомоги в розмірі мільярд доларів та розповів, що до нього входить.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також