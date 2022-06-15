США передадуть Україні військової допомоги на мільярд доларів, - CNN

Міноборони США вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну

Сьогодні, 15 червня, адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити про виділення додаткового мільярда доларів військової допомоги Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника США.

У пакет допомоги серед перших товарів планується включити додаткові гаубиці, боєприпаси, а також системи берегової оборони.

Американський міністр оборони Ллойд Остін під час виступу в Брюсселі заявив, що США та Україна "працюють у синхронному режимі, щоб задовольнити запити України щодо нових можливостей, особливо її потреби у вогні на великій відстані, броні та береговій обороні".

Очікується, що пакет включатиме озброєння, яке можна буде швидко відвантажити з наявних запасів США. Також планується укладення нових контрактів на довгострокові поставки для України.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляв, що адміністрація Джо Байдена може оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги на 650 млн доларів, що включає поставки протикорабельних ракет Гарпун.