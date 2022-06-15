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Росія для відновлення втрат збирає техніку і живу силу по всій країні, можлива загальна мобілізація, – Bloomberg

Однак оголошення загальної мобілізації означатиме публічне визнання Кремлем війни, а Путін уникав цього кроку. 

Росія для відновлення втрат збирає техніку і живу силу по всій країні, можлива загальна мобілізація, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Росія прочісує всю країну в пошуках живої сили та озброєння, зокрема старих танків з Далекого Сходу, щоб поповнити втрати, яких вона зазнала в перші 100 днів війни проти українців. Про це пише Bloomberg із посиланням на кількох європейських високопосадовців.

Джерела стверджують, що Росії може знадобитися всього кілька місяців, після яких зʼявиться необхідність уповільнити темпи наступу. Кремль також може бути змушеним оголосити масову мобілізацію, щоб призвати солдатів для продовження війни.

Раніше Путін уникав цього кроку, адже він означатиме публічне визнання війни, а не "спецоперації", якою росіяни називають воєнне вторгнення в Україну. 

Проблем росіян може бути недостатньо для того, щоб це допомагало силам захисту в районі Донбасу. Якщо ворогу вдастся захопити Лисичанськ і Сєвєродонецьк, це фактично означатиме повну окупацію Луганщини, що є однією з цілей Путіна. 

Однак прогрес окупантів у регіоні все ще повільний та обмежений, навіть попри те, що вони кинули всі сили на схід України після спроб взяти Київ та інші великі міста на початку повномасштабного вторгнення. На додачу до ознак нестачі людей і техніки у загарбників, це навело європейських чиновників на думку, що можуть пройти місяці перед тим, як буде досягнуто якої-небудь угоди про припинення вогню. 

Директор естонського Міжнародного центру оборони і безпеки Індрек Каннік вважає, що в разі захоплення великих міст на сході України РФ буде використовувати це для висування ультиматумів щодо договору про припинення вогню. Однак він вважає, що захопити їх окупанти швидко не зможуть, і вирішальний момент може настати через кілька місяців. 

Нагадаємо, росіяни вже тривалий час намагаються захопити Сєвєродонецьк. Вони нищать місто з артилерії і хочуть повністю взяти його під контроль, щоб далі піти в наступ на Лисичанськ. Сили оборони відбивають штурмові дії противника. 

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