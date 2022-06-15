Санкції США та партнерів знищать останні 15 років економічного зростання в Росії, – Пентагон

Санкції США, союзників і партнерів проти Росії мають ефект.

На цьому наголосив заступник міністра оборони Сполучених Штатів з питань політики Колін Кал, йдеться на сайті Пентагону.

“Цей рік знищить останні 15 років економічного зростання в Росії, а вплив санкцій тільки починається”, – сказав він.

Він додав, що експортний контроль, який США запровадили щодо Росії, дуже ускладнить відновлення російськими військовими високоточних керованих боєприпасів.

Нагадаємо, американський фінансист і засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо заявив в інтерв’ю Der Spiegel, що економічний тиск – єдина зброя, яку зараз можуть дозволити собі США попри те, що санкції досі не змусили Володимира Путіна припинити війну.

Санкції загрожуватимуть владі Путіна, якщо обвалять економіку Росії на 40%, зазначив він.

3 червня набув чинності шостий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії через розв'язану нею війну в Україні. Обмеження передбачають заборону на імпорт сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії та відключення від міжнародної системи SWIFT ще трьох російських банків – Сбербанку, Московського кредитного банку та Россільгоспбанку. Також заборонено мовлення телеканалів "Россия 24", "Россия РТР" та ТВЦ.