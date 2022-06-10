Санкції загрожуватимуть владі Путіна, якщо обвалять економіку Росії на 40%, - американський фінансист

Економічний тиск - єдина зброя, яку зараз можуть дозволити собі США попри те, що санкції досі не змусили Володимира Путіна припинити війну. Про це в інтерв’ю Der Spiegel сказав американський фінансист і засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо, пише ZN.ua.

«Наразі скорочення ВВП Росії оцінюється приблизно в 15%. Населення це витримає. Путін зіштовхнеться з проблемами, які будуть загрожувати його владі, в тому випадку, якщо економічний обвал буде більшим ніж 40%», - сказав він.

Даліо зауважив, що не може сказати, чи справдиться такий сценарій. Однак він додав, що Захід теж страждає від санкцій. Інші країни дедалі більше відмовляються від державних бондів США, боячись, що з ними можуть вчинити так само, як і з Росією. Через це баланс сил у світі змінюється.

«Ситуація нагадує мені 1938-1939 роки, коли світ був на межі Другої світової війни. Дві світові держави протистоять одна одній за підтримки різних союзників. Вирішальну роль може зіграти поведінка Індії. Країна може підтримувати російську економіку, якщо Захід далі буде бойкотувати Москву. У всякому разі, дні глобалізованого світу з мінімальними торговельними перешкодами і вільним рухом капіталу вже в минулому», - вважає Даліо.

Нагадаємо, Європейський союз увів шостий пакет санкцій проти Росії через розв'язану нею війну в Україні, які передбачають заборону на імпорт сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії, відключення від міжнародної системи SWIFT ще трьох російських банків – Сбербанку, Московського кредитного банку та Россільгоспбанку, заборонено мовлення телеканалів "Россия 24", "Россия РТР" та ТВЦ.