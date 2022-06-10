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Кулеба провів перемовини з колегою з Данії щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

За даними агентства Bloomberg, Данія виступає проти надання цього статусу. 

Кулеба провів перемовини з колегою з Данії щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
Фото: facebook/Oleg Nikolenko

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з данським колегою Єппе Кофодом.

Йшлося зокрема про майбутній саміт Європейської ради, на якому ухвалюватимуть рішення щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, повідомив міністр у Твіттері.

"Висловив вдячність Данії за підтримку України, зокрема надання ракет Harpoon. Ми обговорили майбутній саміт Європейської ради, на якому Україна розраховує отримати заслужений статус кандидата на членство в ЄС", – зазначив Кулеба.

За даними Bloomberg, Данія є однією з країн, яка виступає проти надання нашій державі цього статусу зараз. У дипломатичній ноті, яку побачило Bloomberg, Данія заявила, що Україна недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним зі стабільністю інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин. Києву потрібно буде “фундаментально вдосконалити свою законодавчу та інституційну базу”, щоб прогресувати у всіх цих сферах, йдеться у записці.

Агентство пише, що також проти виступають Нідерланди. 

Очікується, що наступного тижня, 17 червня, виконавчий орган Європейського Союзу рекомендує надати Україні статус кандидата. Остаточне рішення ухвалюватимуть на саміті 23-24 червня. 

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