Криза прискорюється: ООН попередила про "безпрецедентну хвилю голоду та злиднів" у світі через війну в Україні

Війна в Україні посилює страждання мільйонів людей, спровокувавши ріст цін на продукти та енергоносії та загострюючи фінансову кризу, на додаток до впливу пандемії COVID-19 та зміни клімату. Про це йдеться у звіті ООН, оприлюдненому у середу, 8 червня, пише АР.

Група ООН з глобального реагування на кризові ситуації заявила, що війна «загострила глобальну кризу вартості життя, яку не бачили принаймні протягом покоління», і вона підриває прагнення ООН покласти край бідності в усьому світі до 2030 року.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш, який очолює групу, створену для оцінки впливу російського вторгнення в Україну 24 лютого, заявив на пресконференції, що «вплив війни на продовольчу безпеку, енергетику та фінанси є системним, серйозним і прискорюється». За його словами, війна, разом з іншими кризами, «загрожує розв’язати безпрецедентну хвилю голоду та злиднів, залишаючи соціальний та економічний хаос».

«Уразливі люди та вразливі країни вже зазнають сильного удару, але не думайте: жодна країна чи громада не залишиться без уваги цієї кризи вартості життя», – попередив глава ООН.

За його словами, ціни на продукти харчування близькі до рекордно високих, а ціни на добрива зросли вдвічі.

«Без добрив дефіцит пошириться від кукурудзи та пшениці на всі основні культури, включаючи рис, що також матиме руйнівний вплив на мільярди людей в Азії та Південній Америці», – сказав він.

А наступного року, заявив генсек ООН, може бути нестача їжі.

Згідно зі звітом, близько 180 мільйонів людей у 41 із 53 країн, де були доступні дані, цього року зіткнуться з продовольчою кризою або гіршими умовами, а ще 19 мільйонів людей зіткнуться з «хронічним недоїданням у всьому світі в 2023 році».

Крім того, йдеться у звіті, рекордно високі ціни на енергоносії викликають дефіцит палива та відключення електроенергії в усіх частинах світу, особливо в Африці.

Ребека Грінспен, генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку, яка є одним із посередників Групи з реагування на глобальні кризи, попередила про соціальні заворушення та політичну нестабільність «як результат ослабленої здатності країн і сімей впоратися з черговою глобальною кризою, на додаток до COVID-19 та кліматичної кризи.

Вона закликала міжнародні фінансові установи — особливо правління Світового банку та Міжнародного валютного фонду — збільшити швидкі виплати для підтримки фінансових ресурсів країн, які цього потребують. А також закликала G20, до складу якої входять 20 провідних економік світу, відновити призупинення виплати боргу для бідних країн і відкласти строки погашення боргу на два-п’ять років.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що відсутність експорту з України через блокування Росією портів загрожує голодом більш ніж десятку країн Африки і Азії