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Міністр охорони здоров'я Німеччини відвідає Україну

Карл Лаутербах стурбований тим, як краще дбати про поранених на війні українців.

Міністр охорони здоров'я Німеччини відвідає Україну
​Карл Лаутербах
Фото: wikipedia.org

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах у четвер відвідає Україну за візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Лаутербах оголосив про візит у середу на зборах мережі лікарів у Дюссельдорфі. Він зустрінеться з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком.

Лаутербах також зазначив, що стурбований тим, як краще дбати про поранених українців. Міністр сказав, що хоче з'ясувати, як люди, котрі втратили ноги або руки на війні, можуть бути краще оснащені протезами. Це стосується і травмованих дітей.

Лаутербах назвав війну Росії проти України "варварською, руйнівною та несправедливою агресивною війною".

"Це поза цивілізацією і це треба засуджувати в будь-якій формі", - сказав він.

Раніше також повідомлялося, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер готує поїздку до Києва.

Нагадаємо, 2 червня до Баварії для лікування доставлено 35 поранених українців, яких привезли спеціальним рейсом літака Бундесверу. А у квітні 15 поранених цивільних вивезли на лікування до Німеччини та США.

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