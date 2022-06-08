Без чесного перегляду політики Німеччини щодо Росії неможливо зупинити агресію Москви, - посол

Посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував ексканцлерку Ангелу Меркель за виправдання своєї політики щодо Росії після 16 років перебування в уряді. Про це пише Spiegel Online.

“На жаль, у першому інтерв’ю після зміни влади пів року тому не було «ні натяку на самокритику», – сказав Мельник агентству dpa.

На його думку, заяви ексканцлерки про непогрішність її курсу в Росії та її занадто поблажливе ставлення до диктатора Путіна викликають збентеження.

Меркель захищала свій курс щодо Росії від жорсткої критики протягом останніх місяців у розмові з журналістом Александром Осангом у вівторок ввечері.

"Ну, я не бачу необхідності говорити, що це було неправильно, тому я не вибачатимуся", - сказала вона.

Мельник заперечив їй, зазначивши, що як тоді могло трапитися, що Росія змогла розпочати "найкривавішу війну в Європі з 1945 року", коли політика Німеччини щодо Росії "була такою крутою" в останні кілька десятиліть.

Мельник зазначив, що “без чесного, всебічного перегляду політики Німеччини щодо Росії взагалі неможливо зробити правильні висновки щодо майбутніх відносин з Москвою та зупинити її агресію”.

Нагадаємо, Меркель виправдала протидію наданню Україні ПДЧ в НАТО у 2008 тим, що країна не була готова. Ексканцлерка стверджує, що розуміла, як мислить Путін, і не хотіла його провокувати на вторгнення в Україну.