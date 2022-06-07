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Українське МЗС звернулося до Євросоюзу через "відредагований" 6 пакет санкцій, - Ніколенко

У міністерстві наголосили: Україна продовжує відстоювати позицію посилення санкцій проти держави-агресора, щоб ціна за вторгнення була максимально високою

Українське МЗС звернулося до Євросоюзу через "відредагований" 6 пакет санкцій, - Ніколенко
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

Міністерство закордонних справ України звернулося до ЄС за роз'ясненням через виключення із санкцій російських хмарних сервісів.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Європейська сторона дійсно повідомляла в публічних комунікаціях про включення в шостий санкційний пакет заборону на надання "хмарних" сервісів. Водночас в кінцеве рішення "хмарні" технології не потрапили. Ми вже звернулися до наших європейських партнерів за роз‘ясненнями", - сказав речник МЗСУ Олег Ніколенко.

Він наголосив, що Україна продовжує відстоювати позицію посилення санкцій проти держави-агресора, щоб ціна за вторгнення була максимально високою.

Нагадаємо, сьогодні радник глави ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що Євросоюз послабив санкції проти Росії, забравши згадку про блокування хмарних сервісів.

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