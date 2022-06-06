Україна не розглядає альтернативи членству в ЄС, - Зеленський

Президент пояснив, що домовленості з Британією про оборонний союз - це один із кроків для гарантій безпеки Україні.

Україна наразі не розглядає жодної альтернативи вступу в Європейський Союз. А домовленості з Великобританією про оборонний союз - це заходи, які проводяться задля безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

"Альтернативи нашому членству в ЄС, нашому кандидатству в члени ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, ми не погодилися б", - сказав він.

Президент пояснив, що домовленості з Британією про оборонний союз - це один із кроків для гарантій безпеки Україні. Але ніяк не альтернатива ЄС.

"А розмови з Великобританією про оборонний союз йдуть у рамках загального процесу щодо надання Україні гарантій безпеки", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія пропонує запропонувати проміжний етап для України між співпрацею та вступом до Євросоюзу.