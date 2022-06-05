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У Молдові через запит Білорусі затримали нардепа Яковенка, – ЗМІ

Мінська влада звинувачує українського нардепа у хабарництві.

У Молдові через запит Білорусі затримали нардепа Яковенка, – ЗМІ
Євген Яковенко
Фото: Dzerghinsk.org

Позафракційного депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка було затримано в Молдові. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє Deschide.MD.

Яковенко нібито був оголошений у розшук по лінії Інтерполу Білоруссю. У свою чергу, голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що мінська влада звинувачує українського нардепа у хабарництві та корупції та зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію.

Слід зазначити, що Яковенко потрапив до українського парламенту у 2019 році, будучи кандидатом від партії "Батьківщина", яку очолює колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Під час виборів у 2019 році він переміг по округу № 52 в Донецькій області. Прийшовши до Ради Яковенко вирішив залишитися позафракційним нардепом.

Нагадаємо, що 26 травня у Києві контррозвідка Служби безпеки затримала сина колишнього нардепа, який у своєму Instagram виправдовував російську агресію та закликав здаватися окупантам і співпрацювати з ними.

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