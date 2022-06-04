​На Закарпатті затримали зловмисників, які підробляли довідки про інвалідність для втікачів за кордон

Закарпатські правоохоронці викрили групу осіб, яка виготовляла фальшиві довідки про інвалідність для чоловіків призовного віку.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Закарпатської області.

49-річний закарпатець разом зі 47-ми і 54-річними мешканцями Львівщини взялися за виготовлення для своїх клієнтів довідки про інвалідність. Це дозволяло чоловікам призовного віку виїжджати за кордон.

Фото: Пресслужба поліції Закарпатської області

"Вартість своїх послуг зловмисники оцінили в 7,5 тисяч доларів. Двох мешканців Львівщини затримали в момент посадки їхнього клієнта на потяг "Львів-Краків", яким чоловік мав потрапити в країни ЄС. Закарпатця спіймали в момент отримання ним грошових коштів за пророблену роботу", - розповіли в поліції.

Фото: Пресслужба поліції Закарпатської області

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України та підробку документів відкрили кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Наразі затримані перебувають у слідчому ізоляторі. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у травні на пункті пропуску "Порубне" прикордонники затримали трьох осіб під час спроби незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів. А в березні на Львівщині викрили ділків, які виготовляли фальшиві документи для перетину кордону.