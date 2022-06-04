ЗСУ на Одещині збили російський безпілотник

Після збиття він опинився у Чорному морі.

4 червня воїни повітряного командування "Південь" на Одещині збили ворожий розвідувально-ударний безпілотник "Форпост".

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

БПЛА окупантів розвідував чорноморське узбережжя. Після збиття він опинився у Чорному морі.

Зазначимо, що "Форпост" є найдорожчим безпілотним летальним апаратом, що перебуває на озброєнні РФ. Його вартість оцінюється в $7 млн.

Нагадаємо, що Туреччина безкоштовно надасть безпілотник "Байрактар", на який для України збирали кошти литовці.