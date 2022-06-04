Керівнику окупаційної адміністрації селища Чорнобаївка Херсонської області повідомили про підозру.

Про це Служба безпеки України повідомила в суботу, 4 червня.

Про підозру оголосили за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Колаборанта звати Юрій Турульов, він колишній керівник місцевої автостанції. Чоловік добровільно погодився на пропозицію російських окупантів очолити незаконний орган влади та обійняв посаду «голови адміністрації Чорнобаївської тергромади Херсонської області».

Турульов переслідує проукраїнськи налаштованих мешканців і незаконно розпоряджається комунальним майном.

Нагадаємо, що військові РФ замінували пляжі у селищі Лазурне Херсонської області. Вчора троє людей підірвалися на ворожій міні поблизу пансіонату "Парус".

Також на Херсонщині в смт Високопілля окупант розстріляв беззбройне подружжя.