На Херсонщині окупант розстріляв беззбройне подружжя, прокуратура проводить досудове розслідування

Херсонська обласна прокуратура проводить досудове розслідування вбивства російським окупантом українського подружжя.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури.

"За даними слідства, 1 червня 2022 року в смт Високопілля невстановлений військовий, з числа армії рф, розстріляв беззбройне місцеве подружжя у власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік та жінка загинули на місці", - йдеться в повідомленні пресслужби.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством відкрили кримінальне провадження.

У прокуратурі закликали українців, які стали свідком воєнного злочину російських окупантів, надсилати докази на портал https://warcrimes.gov.ua.

Нагадаємо, нещодавно депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що від жителів області, яких загарбники незаконно затримували та катували, вимагали підписання документів про засудження "українського режиму", "вітання військ рф" та заявки на видачу російського паспорта.

Наприкінці травня росармія атакувала жителів Чорнобаївки в Херсонській області, унаслідок чого шестеро осіб поранені і одна людина загинула.