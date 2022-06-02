Ворог за 100 днів війни не досяг значних результатів, - Маляр

Вся Україна вже довела, що є країною-героєм. Окупанти на тлі відсутності значних результатів фактично повторюють сирійський сценарій ракетних ударів, руйнування населених пунктів з численними жертвами.

Про це на заявила брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.ua.

"Сьогодні 99 день великої визвольної війни, яка триває з 2014 року… Через 100 днів, які будуть завтра, ми можемо сказати, що ми - країна-герой. За ці 100 днів ми пережили жахи, які країни Європи вже не знали давно. 100 днів, як світ дізнався, що Росія - це не монстр, а звичайне середньовічне плем’я та орда. У них - сучасні гіпер звукові ракети, але солдати - мародерять. Навіть унітази. У них балети та пушки, але культури - не більше, ніж на вбивство та зґвалтування. У них - геополітика, але тілами їх солдатів була вистелена земля на Київщині та Чернігівщині", - заявила вона.

За її словами, Україна за 100 днів пройшла шлях становлення нації, який більший за останні сотні років.

"Але ми не знаємо дня завершення війни. Отже, не зможемо завтра з вами закреслити, як у дембельському календарі ще один день до демобілізації. Тому 99, 100, 101 - це просто воєнний календар. За ці 99 днів, майже 100, можна зробити певні висновки… Це певний рубіж. Тому можна однозначно сказати, що ключова мета, яку поставила перед собою РФ, це руйнування української державності. РФ не готова поступатися жодною своєю ціллю. Та здійснює підготовку для до довготривалої війни. Росія втрачає не тільки своїх людей, яких не шкодує, а й військове озброєння, техніку. Тому зараз вони змушені використовувати стару техніку та посилити виробництво. Ми спостерігаємо, що вони переходять на посилений режим виробництва, як стрілецької зброї, техніки, так і ракет. Виробництва працюють у посиленому режимі", - додала заступниця міністра.

За її словами, останніми тижнями ворог посилив ракетні удари саме по Сходу та Півдню. Україна також фіксує підготовку до навчань на кордонах з Білоруссю, а також контролює придністровський сектор.

"Швидше за все, це частина великого задуму РФ, який спрямований на те, щоб не дати українським військам можливості перегрупуватися та здійснювати оборону нашої держави. На тлі відсутності значних результатів загарбники «йдуть фактично за сирійським сценарієм, коли здійснюються ракетні удари, руйнуються наші населенні пункти, стираючи їх з лиця землі", - зазначила Маляр.