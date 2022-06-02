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Верещук закликала педагогів із окупованих територій переїхати на підконтрольну частину: "Робота знайдеться"

Також вона закликала батьків не віддавати дітей в окупантські заклади. 

Верещук закликала педагогів із окупованих територій переїхати на підконтрольну частину: "Робота знайдеться"
Фото: ОПУ

Віцепремʼєр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до педагогів, що опинилися на захоплених ворогом територіях.

У дописі в Telegram вона зазначила, що в тимчасово окупованих населених пунктах до їх воззʼєднання з вільною Україною нормльного життя не буде. Крім юридичних проблем, загрозу становить також те, що тимчасово окуповані території можуть бути зоною бойових дій. 

"Щодо педагогів, особливо молодих, то неправильне рішення зараз може назавжди зруйнувати професійне життя. Тому, звертаюсь до педагогів навчальних закладів всіх рівнів на тимчасово окупованих територіях: не працюйте на окупантів. Просто переїдьте на підконтрольну Уряду України територію. Робота тут вам знайдеться. Якщо будете працювати на окупантів, юридичної відповідальності, можливо, ви уникнете. Але вашу кар’єру педагога на цьому буде завершено", – наголосила вона.

Верещук також закликала батьків не вести вчитися дітей в окупантські навчальні заклади. 

"Переїжджайте на підконтрольну територію. Знаю, що важко. Розумію, без свого житла, без роботи, без друзів дуже важко. Але майбутнє тут з нами, а не там з ними. Трішки терпіння, і все налагодиться. Переживемо і це. Діти потім будуть вдячні", – підкреслила міністерка. 

Станом на 4 травня під окупацією перебували близько 1000 шкіл. Директори більшості навчальних закладів не співпрацюють із загарбниками. 

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