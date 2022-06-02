Столиця є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами, – начальник штабу КМВА

Кияни повинні розуміти, що спроби росіян вийти на адміністративні рубежі Луганщини і Донеччини не спинять їхніх загарбницьких планів щодо захоплення України, зокрема і столиці.

Про це повідомив начальник штабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук.

"Київ, як столиця, є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами", – заявив він.

Корнійчук наголосив, що війна стосується кожного, тож неправильно робити вигляд, що вона десь далеко.

"Тим паче, боротьба з противником ще декілька місяців тому була зовсім поруч. Як наслідок, ми маємо Ірпінь, Бучу, Гостомель, Макарів, Бородянку... Ці міста ще й досі оговтуються від варварств, заподіяних російськими військами. Тому ми стежимо за діями противника і повинні зробити все, щоб цього не повторити та підготувати місто до можливої оборони, за необхідності дати гідну відсіч противнику", – додав він.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів Києва реконструкції потребують 390 будівель. Ракетна загроза з боку російських загарбників зберігається. Міська влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися комендантської години та світломаскування.

Також необхідно утримуватися від відпочинку в зонах, де ще проводять розмінування.