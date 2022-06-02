Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Резніченко закликав мешканців Дніпропетровщини не розслаблятися: ворог рухається до меж області
Резніченко закликав мешканців Дніпропетровщини не розслаблятися: ворог рухається до меж області
У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
ГоловнаСуспільствоВійна

Столиця є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами, – начальник штабу КМВА

Корнійчук повідомив, що місто стежить за діями противника. 

Столиця є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами, – начальник штабу КМВА
Фото: EPA/UPG

Кияни повинні розуміти, що спроби росіян вийти на адміністративні рубежі Луганщини і Донеччини не спинять їхніх загарбницьких планів щодо захоплення України, зокрема і столиці.

Про це повідомив начальник штабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук. 

"Київ, як столиця, є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами", – заявив він.

Корнійчук наголосив, що війна стосується кожного, тож неправильно робити вигляд, що вона десь далеко. 

"Тим паче, боротьба з противником ще декілька місяців тому була зовсім поруч. Як наслідок, ми маємо Ірпінь, Бучу, Гостомель, Макарів, Бородянку... Ці міста ще й досі оговтуються від варварств, заподіяних російськими військами. Тому ми стежимо за діями противника і повинні зробити все, щоб цього не повторити та підготувати місто до можливої оборони, за необхідності дати гідну відсіч противнику", – додав він.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів Києва реконструкції потребують 390 будівель. Ракетна загроза з боку російських загарбників зберігається. Міська влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися комендантської години та світломаскування. 

Також необхідно утримуватися від відпочинку в зонах, де ще проводять розмінування. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також