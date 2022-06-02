Вночі окупанти обстріляли два райони Харкова, загинула жінка, – ОВА

Вночі 2 червня російські військові обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова.
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула жінка, чоловік отримав поранення. Ще троє жінок, що перебували в школі, врятовані співробітниками ДСНС", – написав він.
Окрім того, отримали поранення ще двоє мирних жителів Харкова внаслідок денних обстрілів.
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Минулої доби російські військові обстрілювали село Циркуни Харківського району, внаслідок чого була поранена людина. Росіяни також гатили по Чугуєву, селу Коробочкине та селищу Клугинно-Башкирівка Чугуївського району. Троє мирних жителів були поранені.
"На території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог зосередився на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати з боку росіян – безуспішні. Наші військові продовжують завдавати ворогу втрат", – підсумував Синєгубов.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харківщини 31 травня загинули п'ятеро людей.