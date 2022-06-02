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Вночі окупанти обстріляли два райони Харкова, загинула жінка, – ОВА

Внаслідок денних обстрілів міста 1 червня було поранено двох людей.

Вночі окупанти обстріляли два райони Харкова, загинула жінка, – ОВА
Наслідки обстрілів Харкова 2 червня
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Вночі 2 червня російські військові обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула жінка, чоловік отримав поранення. Ще троє жінок, що перебували в школі, врятовані співробітниками ДСНС", – написав він.

Окрім того, отримали поранення ще двоє мирних жителів Харкова внаслідок денних обстрілів.

Минулої доби російські військові обстрілювали село Циркуни Харківського району, внаслідок чого була поранена людина. Росіяни також гатили по Чугуєву, селу Коробочкине та селищу Клугинно-Башкирівка Чугуївського району. Троє мирних жителів були поранені.

"На території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог зосередився на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати з боку росіян – безуспішні. Наші військові продовжують завдавати ворогу втрат", – підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харківщини 31 травня загинули п'ятеро людей.

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