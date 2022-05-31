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Окупанти обстріляли Харківщину, п'ятеро людей загинули

Унаслідок обстрілів поранено 14 мешканців, серед них – двоє підлітків.

Окупанти обстріляли Харківщину, п'ятеро людей загинули
Фото: скріншот

Минулої доби окупанти обстрілювали Основ'янський та Київський райони Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"На жаль, є троє загиблих. Жінка в селищі Коротич Харківського району, чоловік у селі Уди Богодухівського району та жінка в селищі Чкалівське, Чугуївський район", – написав він.

Загалом по області поранення отримали 14 мирних мешканців. З них четверо людей у Харкові, зокрема 16-річний хлопець. У Коротичах Харківського району постраждали п'ять цивільних, серед них – дівчина 13 років.

Сьогодні зранку обстріли населених пунктів області продовжились. У селі Іванівка Ізюмського району загинула дитина 12 років, один цивільний отримав поранення. Ще одна жінка загинула в Золочеві.

"Бойові дії на території області тривають. Ворог намагався контратакувати в районі села Довгеньке, успіху не мав і відступив. Наші військові тримають позиції і завдають окупантам втрат", – підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, рятувальники ліквідували чотири пожежі в приватному секторі Київського району Харкова. Загоряння виникли внаслідок ворожих обстрілів.

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