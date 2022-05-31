На Тернопільщині від початку повномасштабного вторгнення демонтували 13 радянських памʼятників

При цьому щонайменше три об'єкти, які підпадають під декомунізацію, лишилися.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Тернопільській області демонтували 13 пам'ятників. Зокрема – три танки та памʼятник поетові Олександру Пушкіну.

Про це свідчить відповідь на запит журналіста LB.ua.

Один об'єкт демонтували в березні, сім у квітні й ще 5 у травні.

При цьому щонайменше три об'єкти, що підпадають під дію закону про декомунізацію, а також дві стели “Комунар”, не були демонтовані. Це серпи та молоти на фасаді будинку культури с. Великі Загайці Великодедеркальської ОТГ і дві стели “Комунар” на дорозі Мельниця-Подільська-Окопи.