Окупанти контролюють близько 50% Сєвєродонецька, бої точаться в центрі міста, – голова РДА

Російські війська взяли під контроль близько 50% Сєвєродонецька. Бої точаться в центрі міста, повідомив голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко в ефірі "Радіо Свобода".

"Російські війська контролюють значну частину міста Сєвєродонецьк, бої точаться в центральній частині міста. Перший штурм у них був невдалий, їх вдалось вибити з міста. Другий раз вони, коли вийшли на околиці, їм вдалось закріпитись і створити певний плацдарм. Географічно, по периметру, штурмові дії відбувались відразу з трьох напрямків", – сказав Власенко.

Доставляти гуманітарну допомогу мирним мешканцям неможливо вже близько тижня. Евакуація не проходить кілька днів, а ворог обстрілює все цілодобово.

"Ми закликаємо місцевих знаходитись у захисних спорудах, поки інтенсивні та напружені бойові дії", – сказав голова РДА.

Нагадаємо, у місті залишається приблизно 15 000 мирних зі 120 000, які мешкали до початку повномасштабної агресії. Більшість із тих, хто лишився, не їде принципово. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни планують "зачистку" сіл навколо Сєвєродонецька. Українські військові лишаються в місті і відбивають атаки.