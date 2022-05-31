У Києві призупинили процес перейменування вулиць та метро, – КМДА

Треба зробити все правильно з наукової точки зору та відповідно до законодавства.

Процес перейменування вулиць, станцій метро та інших топонімів у столиці вирішили призупинити.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону UArazom.

За його словами, процес перейменування топонімів "поставили на паузу", тому що до нього треба підходити ретельно.

"Для того, щоб зробити все правильно із наукової точки зору і відповідно до законодавства, яким визначаються процедури перейменування", – сказав Поворозник.

Чиновник додав, що на останньому засіданні Київради було ухвалено низку рішень щодо перейменувань вулиць, які пройшли відповідну процедуру, і їх продовжать ухвалювати в майбутньому.

При цьому заступник глави КМДА вважає, що Україна має достатньо своїх героїв, які мають право на те, аби їхні імена були увіковічені в назвах вулиць, площ і скверів Києва.

Нагадаємо, понад 150 міст у більш ніж 20 країнах світу вже розірвали побратимські відносини з понад 160 містами в Росії.