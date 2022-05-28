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Понад 150 міст світу розірвали побратимські відносини з містами Росії, – МЗС України

Ще десятки міст на шляху до цього рішення.

Понад 150 міст світу розірвали побратимські відносини з містами Росії, – МЗС України

Понад 150 міст у більш ніж 20 країнах світу вже розірвали побратимські відносини із понад 160 містами у Росії.

Про це МЗС України повідомляє у Facebook.

Ще десятки – на шляху до цього, адже у світі розуміють, що не може бути ані дружніх, ані братських відносин з Росією.

Рішення про розірвання угод про побратимство з містами РФ вже прийняли міста у таких країнах, як Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Фінляндія, Чехія, Швеція, Нідерланди.

Крім того, нещодавно Союз міст Балтії прийняв рішення про виключення російських міст Санкт - Петербург та Гатчина зі свого складу. Натомість до складу організації у якості асоційованого члена прийняли українське місто Вівнянськ.

Нагадаємо, у Львові ініціюють перейменування понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.

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