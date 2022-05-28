Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі окупанти відкрили школу, харчування дітей в ній немає

Викладання проводиться російською.

У Маріуполі окупанти відкрили школу, харчування дітей в ній немає
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

У Маріуполі Донецької області російські окупаційні сили відкрили школу №65.

Про це повідомляє у Телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Задля того батьків примусили прибрати сміття, закрити вікна плівкою та навести вигляд ладу. Фактично набрано 9 класів різного віку по 35-45 дітей в кожному. Харчування дітей немає. Електрика подається від одного генератора, тому де-факто освіта без будь-якої комп’ютерної техніки», – йдеться в його повідомленні.

Викладання, наголошує радник мера Маріуполя, російською: мова, література, математика.

"Випускникам обіцяють видати «дипломи» «ДНР» та пропонують одразу вступ до низки російських ВНЗ, які знаходяться в економічно депресивних регіонах та не користуються попитом росіян. Радянський союз повернувся до Маріуполя у всіх яскравих фарбах середньовіччя та тоталітаризму», – зауважив він.

Нагадаємо, що через проблеми з водопостачанням, окупаційні війська в Маріуполі встановили в місті мобільні душові намети.

За даними розвідки, орієнтовно із середини червня російські окупанти припинять постачати кошти і "гуманітарну допомогу" в Маріуполь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також