На кордоні з Білоруссю затримали ексвійськового РФ

На кордоні з Білоруссю прикордонники спільно з СБУ затримали колишнього військового РФ, який прикривався українським паспортом і намагався потрапити в Україну.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"У 2009 році українець виїхав до Росії, де отримав російське громадянство. Упродовж 2013-2014 років проходив строкову службу в збройних силах РФ, а у 2016 році уклав контракт. За наявною інформацією, підрозділ, у якому служив чоловік, брав участь у військових діях на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Зловмиснику повідомили про підозру в державній зраді та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, що львівські правоохоронці затримали злочинну групу, яка переправляла через кордон чоловіків, які тікали від мобілізації.