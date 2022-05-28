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​У РНБО назвали причину "дефіциту" солі та стрибка цін на неї

"Масове придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін".

​У РНБО назвали причину "дефіциту" солі та стрибка цін на неї

Через обстріли окупантів і небезпеку для життя працівників держпідприємство "Артемсіль", розташоване в місті Соледар на Донеччині, у квітні зупинило виробництво солі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО і спростовує найпоширеніші фейки про дефіцит солі в Україні.

Зазначається, що у великих мережевих супермаркетах залишається запас солі в декілька тисяч тонн. Тому повідомлення про те, що треба закуповувати сіль, бо скоро її ніде не буде в продажу - фейк.

ЦПД також називає фейком повідомлення про те, що сіль подорожчала в декілька разів.

"Через великий попит та «можливість заробити» в роздрібних магазинах і на ринках штучно завищують ціну на сіль. Але саме масове придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін!" - йдеться в повідомленні.

Також спростовується інформація про те, що нібито всю сіль викупили виробники ковбас і консервні заводи.

"Виробники ковбас і копченостей використовують імпортну, спеціально підготовлену сіль. Великі виробники, окрім власних запасів солі на складах, уклали додаткові угоди про постачання солі з-за кордону", - зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, в березні в умовах воєнного стану Кабмін обмежив експорт деяких товарів, у тому числі солі.

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