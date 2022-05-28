Головне за ніч. Субота, 28 травня

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що Донбас буде українським: "Навіть якщо Росія принесе туди всюди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто й кожну громаду".

Зеленський також подякував усім працівникам екстреної медичної допомоги, чиє професійне свято припало на учорашній день, за роботу і у часи пандемії, і за те, що в час повномасштабної війни люди мають доступ до швидкої і в районах бойових дій.

Учора глава держави звертався і до спільноти Стенфордського університету, якій розповів про життя України під час війни та про те, що потрібно нашій країні для перемоги.

За повідомленням Генштабу, російські загарбники продовжують наступальні дії на Донецькому напрямку, а на території РФ тривають заходи прихованої мобілізації.

Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили учора 8 ворожих атак.

Про активні бої і обстріли на Донбасі йдеться і в зведеннях обласних військових адміністрацій. Загарбники не полишають спроб вийти в тил наших військ і "відрізати" Луганщину.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині.

На Херсонщину окупанти підтягнули ешелон з майже 30-ти п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Натомість адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності, що може значно допомогти Україні у захисті своєї території на Донбасі. Про це з посиланням на джерела у владі пише nytimes.com.

Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що учителі в Херсоні відмовилися співпрацювати з окупантами і викладати за російською програмою.

Ситуація в області, за його словами, і морально, і гуманітарно залишається тяжкою.

Народного депутата і п’ятого президента України Петра Порошенка увечері 27 травня не випустили за кордон – у Вільнюс на Парламентську асамблею країн НАТО, попри відповідне розпорядження про відрядження з підписом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що "Європейська Солідарність" вважає це "підривом задекларованої єдності" і "провокацією, направленою на розкол суспільства і руйнацію міжнародного іміджу України".

Завтра відбудеться традиційний у День Києва "Пробіг під каштанами". На жаль, лише онлайн. Мета заходу – збір коштів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

А у Нідерландах створили застосунок "Pryvit" для телефонів, який допомагає спілкуватися українською мовою.

Раніше нідерландці запустили інформаційну онлайн-платформу "ConnectUkraine.nl".

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