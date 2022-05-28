На Донбасі тривають активні бої та обстріли, Сумщину обстрілювали ракетами з РФ, - Зведення ОВА

Окупанти не полишають спроб вийти в тил наших військ і "відрізати" Луганщину.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині.

Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій.

На Дніпропетровщині - ніч і ранок з тривогами. Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Є руйнування. Люди цілі. Деталі уточнюються.

Сумщина: з опівночі до четвертої ранку ворог обстрілював наші території: ворожа ракета наробила лиха на околицях Путивля. Зруйноване сільгосппідприємство. Людських жертв немає.

Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, жертв немає. Також був артобстріл Есманської громади. Людських жертв немає.

Харків: близько першої години ночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, Київському районі Харкова, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає. Дані уточнюються.

По області за добу окупанти обстрілювали Харківський р-н, смт Слатине - одна людина постраждала, м. Балаклія - також одна людина отримала поранення. Є загиблі у Харківському районі, смт Слатине - 1 особа.

Луганщина: після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ і "відрізати" Луганщину. У Сєвєродонецьку пошкоджено 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький.

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: в Гірському, Золотому та Лисичанську, а також у смт Врубівка та Оріхове. Загиблих серед цивільних немає.

Донеччина: по всьому периметру оборони - активні бойові дії.

Лиман: ракетні удари і артилерійські обстріли, численні руйнування житлових будинків, щонайменше одна людина загинула. Зранку — артобстріл по м. Красногорівка та м. Мар‘їнка.

По селищу Новомихайлівка нанесено авіаудар. Наслідки з’ясовуються. ЗСУ залишаються на своїх позиціях.

Авдіївка: вчора ввечері - танковий обстріл. Вночі і до ранку — під вогнем артилерії, зранку - авіаудар.

Світлодарська, Очеретинстка, Бахмутська громади - постійні артилерійські обстріли. У Світлодарській громаді практично відсутній зв'язок. На території області відсутнє газопостачання. Вчора орки перебили Другий донецький водогін — без води 11 населених пунктів.

Миколаївщина: на більшій території області ніч пройшла відносно спокійно. Вчора вдень знову обстрілювали Широківську громаду. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає.

Вчора сильно обстрілювали Любомирівку, а також З. Гай, Шевченківська громада. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Вдень і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією потерпілих немає.

Херсонщина: обстріли та вибухи по всій території, жителі тергромад Великоолександрівської та Калинівської громад повідомляли про численну авіацію та автоматні черги в окупованих селах. Ситуація дуже напружена і у населених пунктах Високопільської, Нововоронцовської та сусідніх громад. У всій області напружена ситуація.