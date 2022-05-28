ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти не вправні у міських боях, тому навряд чи зможуть швидко просуватися в Сєвєродонецьку, – ISW

РФ не оточила місто повністю.

Окупанти не вправні у міських боях, тому навряд чи зможуть швидко просуватися в Сєвєродонецьку, – ISW
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Російські війська почали нарощувати позиції навколо Сєвєродонецька, водночас не оточивши місто повністю.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Вони, ймовірно, будуть намагатися зайняти територію в самому місті.

Також зазначено, що росіяни погано себе показали під час операцій у міській місцевості, тому навряд чи зможуть швидко просуватися в самому Сєвєродонецьку.

Від Лимана окупанти розділили сили – йдуть на південний захід, щоб підтримати свої сили в Ізюмі і на південний схід – для просування на Сіверськ.

“Ймовірно, у найближчі дні їм буде важко досягти будь-якої цілі”, – йдеться в повідомленні.

Фото: understandingwar.org

У Попасній окупанти прагнуть просунутися на північ, щоб підтримати оточення Сєвєродонецька, а не просуватися на захід до Бахмута.

Позиції на північний схід від Харкова залишаються в основному статичними, без великих атак з боку російських чи українських сил.

“Російські війська продовжують укріплювати свої оборонні позиції вздовж південної осі та зосереджують зусилля щодо інтеграції Херсонської області в російські економічні та політичні структури”, – додали в ISW.

Нагадаємо, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що рашистські фейки про оточений Сєвєродонецьк не відповідають дійсності.

У Міноборони повідомили, що основна мета РФ – оточити українські війська біля Лисичанська і Сєвєродонецька та вийти на адміністративний кордон Луганщини.

У ДСНС наголосили, що ворог застосовує до Луганщини тактику тотального знищення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також