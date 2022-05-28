Окупанти не вправні у міських боях, тому навряд чи зможуть швидко просуватися в Сєвєродонецьку, – ISW

Російські війська почали нарощувати позиції навколо Сєвєродонецька, водночас не оточивши місто повністю.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Вони, ймовірно, будуть намагатися зайняти територію в самому місті.

Також зазначено, що росіяни погано себе показали під час операцій у міській місцевості, тому навряд чи зможуть швидко просуватися в самому Сєвєродонецьку.

Від Лимана окупанти розділили сили – йдуть на південний захід, щоб підтримати свої сили в Ізюмі і на південний схід – для просування на Сіверськ.

“Ймовірно, у найближчі дні їм буде важко досягти будь-якої цілі”, – йдеться в повідомленні.

Фото: understandingwar.org

У Попасній окупанти прагнуть просунутися на північ, щоб підтримати оточення Сєвєродонецька, а не просуватися на захід до Бахмута.

Позиції на північний схід від Харкова залишаються в основному статичними, без великих атак з боку російських чи українських сил.

“Російські війська продовжують укріплювати свої оборонні позиції вздовж південної осі та зосереджують зусилля щодо інтеграції Херсонської області в російські економічні та політичні структури”, – додали в ISW.

Нагадаємо, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що рашистські фейки про оточений Сєвєродонецьк не відповідають дійсності.

У Міноборони повідомили, що основна мета РФ – оточити українські війська біля Лисичанська і Сєвєродонецька та вийти на адміністративний кордон Луганщини.

У ДСНС наголосили, що ворог застосовує до Луганщини тактику тотального знищення.