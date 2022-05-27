Росіяни намагаються активізувати наступ в районі Ізюма, – Мотузяник

Знищені окупанти, які збирались посилюватись на Харківському напрямку

Росія веде інтенсивний вогонь уздовж усієї лінії зіткнення і вглибині оборони в Донецькій і Луганській областях. Ситуація лишається складною, але ЗСУ її контролюють і знають про всі плани ворога.

Про це речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив на брифінгу 27 травня.

З території Білорусі залишається загроза ракетних ударів по обʼєктах критичної цивільної та військової інфраструктури через переміщення дивізіону систем "Іскандер-М" з району Осиповичів до прикордонних районів Брестської області.

"На військових полігонах Вороново та Богучар (Воронезька область) проводиться підготовка для 1500 резервістів мотострілецьких, танкових і артилерійських підрозділів окупантів. Не виключається, що після тритижневої підготовки особовий склад може бути залучений до бойових дій в Україні", – повідомив Мотузяник.

Крилатими ракетами було завдано ударів у районах Бахмута та Соледара. При цьому окупанти залучили стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС та дальні Ту-22 М3.

Також загарбники тероризують цивільне населення на окупованих територіях. У Маріуполі через зруйновані обʼєкти інфраструктури є критичні проблеми з електрикою і водою. Частина продуктів з Росії, що ввозиться "гуманітарним вантажем", потім продається в магазинах.

На Харківському напрямку окупанти намагаються втримати зайняті позиції і не допустити просування наших військ. Розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2" біля Веселого. Так росіяни намагаються протидіяти безпілотникам.

На Словʼянському напрямку ворог намагається перегрупуватися й активізувати наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Словʼянськ.

Донецький напрямок: ЗСУ ведуть важкі бої проти агресора. Противник активізувався на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Курахівському і Авдіївському напрямках. Основна мета – оточити війська біля Лисичанська і Сєвєродонецька та вийти на адміністративний кордон Луганщини.

На Лиманському напрямку захисники протидіють спробам противника витіснити їх з північно-західної та південно-східної частини міста та розвинути наступ на Словʼянськ. Прогнозується застосування ворогом бойових машин підтримки танків під назвою "Термінатор".

На Сєвєродонецькому напрямку оборонці відбивають атаки окупантів у напрямках Щедрищеве – Сєвєродонецьк, Осколоніка, Борівське і Нижня Тошківка.

На Бахмутському українські війська під вогнем артилерії та авіацією стримують наступ біля Комишувахи.

Авдіївський напрямок – армія відбиває наступ в районі Новоселівка-2 – Красногорівка, Новобахмутівка – Красногорівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів вогонь по наших позиціях і завдав авіаударів з Су-25.

Південнобузький: агресор зосередився на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні перекиданні резервів захисту на інші напрямки.

Сіверський: Росія посилює кордон з Україною і Брянській та Курській областях, щоб не допустити перекидання наших підрозділів. Не виключається продовження ракетних ударів по обʼєктах інфраструктури та артилерійських обстрілів.

Волинський, Поліський напрямки: підрозділи білоруських збройних сил до семи батальйонів посилюють кордон у Гомельській і Брестській областях.

За повідомленням розвідки, у збройних силах Білорусі триває перевірка сил реагування.

Чорноморська та Азовська зони: ситуація сильно не змінилася. Кораблі Чорноморського флоту продовжують ізоляцію, блокують судноплавство і намагаються надавати вогневу підтримку своїм війська на Приморському напрямку. У готовності до застосування перебуває два кораблі-носії крилатих ракет "Калібр". Сумарний залп може становити до 16 ракет.

Нагадаємо, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що Лиман переважно контролюють окупанти, а українські військові зайняли на цьому напрямку нові укріплені позиції. Росіяни намагаються закріпитися на Лиманському напрямку, оскільки розуміють, що захисники будуть не лише стримувати окупантів, а й за нагоди підуть у контратаку.

Кириленко зауважив, що в Донецькій області Росія веде обстріл уздовж усієї лінії зіткнення. По віддалених від фронту містах завдають ракетних та авіадуарів. Це Краматорськ, Покровськ і Бахмут.