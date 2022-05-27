Буяр Османі наголосив, що всі винні в ударах по цивільному населенню мають бути притягнуті до відповідальності.

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі відвідав Ірпінь.

Про це він повідомив у Twitter.

Османі наголосив, що всі винні в ударах по цивільному населенню мають бути притягнуті до відповідальності.

"Руйнування, свідком якого я став в Ірпені сьогодні, не передати словами. Заподіяння ударів по цивільних особах є воєнним злочином й абсолютно неприйнятним. Винних має бути притягнуто до відповідальності", - зазначив він.

Голова МЗС запевнив, що Північна Македонія рішуче підтримує справедливу боротьбу українського народу.

"Для мене честь бути в Києві сьогодні. Україна перебуває на передньому краї захисту наших спільних цінностей свободи та демократії", - додав він.

Фото: twitter.com/Bujar_O

Фото: twitter.com/Bujar_O

Фото: twitter.com/Bujar_O

Нагадаємо, напередодні Ірпінь відвідала прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

Ірпінь є одним з найбільш постраждалих міст Київської області. Від російських військ його звільнили 28 березня. Нині в місті відновили автомобільне сполучення й електропостачання. Унаслідок бойових дій 70% міста Ірпінь було пошкоджено. Для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань необхідно 1 мільярд доларів.