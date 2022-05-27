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Росія змушує людей горіти живцем. Україні потрібна зброя, – Подоляк

РФ застосовує найважчу неядерну техніку проти українців.

Росія змушує людей горіти живцем. Україні потрібна зброя, – Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк опублікував відео застосування Росією вогнеметної системи "Солнцепек" проти українців. Він зазначив, що західні партнери мають надати Україні для захисту реактивні системи залпового вогню.

Про це він написав у Twitter.

"На відео – робота російської вогнеметної системи "Солнцепек". Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації? РФ уже застосовує найважчу неядерну техніку проти українців, змушуючи людей горіти живцем", – наголосив Подоляк.

Він додав, що настав час передати Україні РСЗВ.

Нагадаємо, Михайло Подоляк оприлюднив фотографії родини з Краматорська, яка потрапила під обстріл на залізничному вокзалі. Він заявив про те, що Росія давно має бути в списку країн-спонсорів тероризму.

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