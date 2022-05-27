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За минулу добу армія РФ втратила ще 150 військових, – Генштаб

Найбільші втрати – на Авдіївському напрямку.

За минулу добу армія РФ втратила ще 150 військових, – Генштаб
Фото: Facebook Facebook Командування ДШВ ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 29 750 російських військовослужбовців. Окупанти втратили 1322 танки та 206 літаків.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб України.

Станом на 27 травня окупанти орієнтовно втратили:

  • Особовий склад – близько 29 750 (+150)
  • Танки – 1322 (+7)
  • Бойові броньовані машини – 3246 (+11)
  • Артилерійські системи – 623 (+6)
  • РСЗВ – 201 (+0)
  • Засоби ППО – 93 (+0)
  • Літаки – 206 (+0)
  • Вертольоти – 170 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1)
  • Крилаті ракети – 115 (+1)
  • Кораблі / катери – 13 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни – 2226 (+1)
  • Спеціальна техніка – 48 (+1).

До слова, розвідка Великої Британії повідомила про те, що російські військові перекинули на фронт 60-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки.

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