За минулу добу армія РФ втратила ще 150 військових, – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 29 750 російських військовослужбовців. Окупанти втратили 1322 танки та 206 літаків.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб України.

Станом на 27 травня окупанти орієнтовно втратили:

Особовий склад – близько 29 750 (+150)

Танки – 1322 (+7)

Бойові броньовані машини – 3246 (+11)

Артилерійські системи – 623 (+6)

РСЗВ – 201 (+0)

Засоби ППО – 93 (+0)

Літаки – 206 (+0)

Вертольоти – 170 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1)

Крилаті ракети – 115 (+1)

Кораблі / катери – 13 (+0)

Автомобільна техніка та автоцистерни – 2226 (+1)

Спеціальна техніка – 48 (+1).

До слова, розвідка Великої Британії повідомила про те, що російські військові перекинули на фронт 60-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки.