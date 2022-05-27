За минулу добу армія РФ втратила ще 150 військових, – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 29 750 російських військовослужбовців. Окупанти втратили 1322 танки та 206 літаків.
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб України.
Станом на 27 травня окупанти орієнтовно втратили:
- Особовий склад – близько 29 750 (+150)
- Танки – 1322 (+7)
- Бойові броньовані машини – 3246 (+11)
- Артилерійські системи – 623 (+6)
- РСЗВ – 201 (+0)
- Засоби ППО – 93 (+0)
- Літаки – 206 (+0)
- Вертольоти – 170 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1)
- Крилаті ракети – 115 (+1)
- Кораблі / катери – 13 (+0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни – 2226 (+1)
- Спеціальна техніка – 48 (+1).
До слова, розвідка Великої Британії повідомила про те, що російські військові перекинули на фронт 60-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки.