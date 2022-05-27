Російські військові гатять по Сєвєродонецьку: загинуло четверо людей

Минулої доби росіяни намагалися наблизитися до Сєвєродонецька з боку села Пудрівка і району Щедрищеве й атакували позиції Збройних сил в районі села Устинівка.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Жителі Сєвєродонецька вже забули, коли в місті хоча б на пів години встановлювалася тиша. Росіяни гатять по житлових кварталах безперервно", – написав він.

Учора від снарядів ворога загинули чотири мешканці старих районів Сєвєродонецька. Двоє померли одночасно біля однієї багатоповерхівки. Унаслідок обстрілів міста було пошкоджено 11 багатоквартирних і один приватний будинок.

У Лисичанську після артилерійської атаки 25 травня було пошкоджено 19 об’єктів. Вчора загарбники відкрили вогонь по відділенню поліції. Постраждалих немає.

У Комишувасі 26 травня було вбито чоловіка російським снарядом.

"У Попаснянській і Гірській громадах зруйнованого житла не перерахувати. Що відомо за 26 травня: зруйновано 11 будинків у Золотому, дев’ять – у Гірському, вісім – у Тошківці, чотири – у Нирковому, три – у Миколаївці", – написав Гайдай.

Нагадаємо, минулої доби ворог активно наступав на Донецькому і Слов'янському напрямках.