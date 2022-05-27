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Генштаб показав, як Канада відправляє в Україну гаубиці М777

Королівські Повітряні сили Збройних сил Канади оприлюднили відео завантаження для України чергового літака. 

Генштаб показав, як Канада відправляє в Україну гаубиці М777
Гаубиця M777, ілюстративне фото
Фото: uk.wikipedia.org

Королівські Повітряні сили Збройних сил Канади показали, як завантажують для України черговий літак з 155 мм гаубицями М777.

Відповідне відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

“Можливо, ви чули, що наш тактичний повітряний загін CC130J доставив майже 2 мільйони фунтів вантажів військових пожертв від імені наших союзників і партнерів на підтримку глобальних зусиль щодо допомоги Україні”, – цитує Генштаб повідомлення канадців.

“Ми також хотіли б підкреслити роль наших екіпажів CC177 з 429-ї транспортної ескадрильї в переміщенні 1,3 мільйона фунтів вантажів і допомоги з Канади до Європи, включаючи доставку гаубиць M777. Наші екіпажі продовжують займатися цією важливою роботою, щоб допомогти Україні та підтримати нашу військову присутність у Східній Європі”, – додали вони.

Збройні сили України подякували канадським військовим за підтримку та допомогу.

Нагадаємо, Канада передасть Україні 20 тисяч артилерійських снарядів до гаубиць.

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